Ufficiale: Nonge lascia la Juve NG e firma con il Kocaelispor

06/07/2025 | 21:15:07

Cessione in casa Juventus, con la Next Gen che cede il 20enne Joseph Nonge al Kocaelispor.

Questa la nota ufficiale dei turchi: “È stato raggiunto un accordo con la Juventus Football Club, iscritta alla Federazione Italiana Calcio per il trasferimento finale del calciatore professionista Joseph Nonge Boende al nostro club. Il giocatore verrà nella nostra città per condurre ulteriori trattative di trasferimento e per sottoporsi a visita medica presso il nostro sponsor sanitario Atakent Cihan Hospital”.

Foto: logo Juve Next Gen