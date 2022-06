Ufficiale: Nkunku rinnova con il Lipsia

È stato il vero trascinatore dell‘Lipsia in questa stagione, Christopher Nkunku, realizzando 35 gol in 50 partite stagionali. Su di lui si erano posati gli occhi di mezza Europa. L’attaccante francese però ha deciso di proseguire nel club che lo ha lanciato nel grande palcoscenico internazionale.

Dopo la firma sul contratto sono state queste le prime parole del francese. “Sono felice di continuare a indossare la maglia dell’RB Lipsia. Dopo il grande successo in Coppa di Germania, era chiaro: il mio percorso non finisce qui, vogliamo di più! Sono rimasto davvero colpito da come il club si è preso cura di me. Quindi un grazie di cuore a tutti i responsabili della fiducia e soprattutto a Oliver Mintzlaff, con il quale sono sempre stato in stretto contatto. L’RB Lipsia si è fatto un nome a livello internazionale negli ultimi anni e ha ripetutamente confermato che possiamo competere per vincere titoli. In futuro vogliamo basarci su questo e fare un ulteriore passo avanti”.

Christopher #Nkunku bleibt! 🔴⚪#RBLeipzig und der Bundesliga-Spieler der Saison 2021/22 einigten sich, den bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 zu verlängern 🤝 Alle Informationen zur Vertragsverlängerung ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 23, 2022

Foto: Twitter Lipsia