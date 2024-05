Dante Bonfim Costa Santos e il Nizza ancora insieme. Il difensore ha rinnovato il contratto che lo lega al club rossonero fino al 2025. Per Dante sarà la nona stagione in maglia rossonera per un giocatore arrivato nel 2016 dal Wolfsburg e che ha collezionato 282 presenze, di cui 35 nell’ultimo anno.

Foto: Instagram Dante