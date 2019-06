Ufficiale: Nizza, dal Monaco arriva Khephren Thuram

Con un comunicato sul sito ufficiale, il Nizza ha annunciato l’arrivo dal Monaco di Khephren Thuram, liberatosi dal Monaco e al primo contratto da professionista. “Il Nizza e Khephren Thuram hanno trovato l’accordo per ufficializzare l’arrivo del giovane giocatore nel club. Richiesto dai più grandi club europei, il giovane, che ha compiuto 18 anni lo scorso marzo, dopo la fine del ccontratto con l’AS Monaco, ha scelto di unirsi al Nizza per ottenere il suo primo contratto da professionista.

Centrocampista versatile, ha già dimostrato le sue qualità in Champions League la scorsa stagione con il club monegasco, e ha anche brillato in Youth League, in particolare con il Chelsea, e contro diverse squadre in Francia.

Attratto dal progetto del nostro club, il centrocampista firmerà il contratto per poi unirsi alla squadra di Patrick Vieira alla ripresa degli allenamenti il 1 luglio”.

Foto Sito Ufficiale Nizza