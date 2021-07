Ufficiale: Nizza, Coly passa in prestito all’Estoril

Racine Coly ha lasciato la Francia e l’OGC Nice. Il 25enne terzino sinistro è approdato ufficialmente all’Estoril, squadra portoghese promossa in questa stagione in Liga NOS. Ecco il comunicato del club. “Racine Coly è l’ultima aggiunta alla squadra principale dell’Estoril Praia, arriva in prestito dall’OGC Nice”.

FOTO: Sito ufficiale Estoril