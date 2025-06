Ufficiale: Nils Ramming è un nuovo calciatore del Brighton U-21

29/06/2025 | 19:49:45

Nils Ramming andrà a rinforzare i pali del Brighton U-21. Di seguito, il comunicato ufficiale del club: “Siamo lieti di confermare l’ingaggio del portiere Nils Ramming dall’Eintracht Francoforte, per termini non divulgati, soggetto all’autorizzazione internazionale.

Il diciottenne ha firmato un contratto che durerà fino a giugno 2030. Il portiere ha collezionato 30 presenze con l’Eintracht Frankfurt II nella Regionalliga Sudwest, la quarta divisione del calcio tedesco, mantenendo la porta inviolata in 11 partite. La scorsa stagione è stato convocato in panchina per quattro partite della fase a gironi dell’Europa League dell’Eintracht”.

Foto: insta Brighton