Ufficiale: Nikolic non è più l’allenatore della Lokomotiv Mosca

Marko Nikolic non è più l’allenatore del Lokomotiv Mosca. Il serbo ha rescisso consensualmente il contratto con la società russa, al suo posto Dmitry Loskov, ex calciatore russo già presente nello staff del Lokomotiv come vice. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “La squadra di calcio Lokomotiv e lo specialista serbo Marko Nikolic hanno rescisso il contratto di comune accordo tra le parti. Insieme a Nikolic, lo staff tecnico della squadra lascerà anche Radoje Smiljanic e Goran Basaric. L’FC Lokomotiv ringrazia Marko Nikolic e i suoi assistenti per il lavoro svolto e augura loro successo nelle loro future carriere. Dmitry Loskov è stato nominato capo allenatore della squadra”.

Foto: logo Lokomotiv Mosca