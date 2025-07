Ufficiale: Nikolaou è un nuovo calciatore del Bari. Arriva in prestito dal Palermo

18/07/2025 | 09:45:50

Dimitrios Nikolaou è un nuovo difensore del Bari. Il comunicato ufficiale: SSC Bari comunica di aver acquisito dal Palermo FC, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del difensore classe ’98 Dimitrios Nikolaou (13.08.98, Calcide, Grecia). Il mancino ellenico ha raggiunto il gruppo nel ritiro di Roccaraso per mettersi da subito a disposizione di mister Caserta. Il suo esordio in prima squadra arriva nel 2017, indossando la maglia dell’Olympiakos, squadra con cui è cresciuto sin da piccolo. Dopo 26 presenze, 2 reti e un campionato greco con i biancorossi, nel gennaio del ’19 viene portato in Italia dall’Empoli, in Serie A. Con i toscani giocherà fino al ’21 (48 presenze) conquistando un campionato di Serie B prima di passare allo Spezia, con cui rimane tre stagioni (112 pres., 2 gol, 1 assist), indossando anche la fascia da capitano. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Palermo mettendo a referto 30 presenze e 1 gol. Dopo aver giocato con le varie rappresentative giovanili greche, ha esordito con la nazionale maggiore il 15 maggio 2018 contro l’Arabia Saudita. Benvenuto Dimitrios !

Foto: instagram Bari