Nikola Maksimovic riparte dalla Francia: è un nuovo difensore del Montpellier. Di seguito le sue prime parole da calciatore del club francese: “Sono molto felice di aver firmato per questo grande club. Non ho esitato un secondo. Ho sentito amici che hanno già giocato qui e ho già visto quello che mi hanno detto. È un club familiare ed è quello di cui avevo bisogno in questo momento”,

Foto: Instagram Montpellier