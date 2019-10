Ufficiale: niente Nazionale per Sensi, resterà ad Appiano Gentile per recuperare dall’infortunio

Niente Nazionale per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter costretto ad uscire nel primo tempo di Inter-Juventus a causa di un infortunio, non si è aggregato ai compagni a Coverciano. Resterà ad Appiano Gentile per recuperare in vista del campionato.

Questo il comunicato della FIGC: “L’Italia si raduna a Coverciano, indisponibile Sensi, infortunato nel match contro la Juventus”.

Questa la diagnosi dell’Inter sull’entità dell’infortunio: “P​er Stefano Sensi, sostituito al 34′, risentimento all’adduttore della gamba destra”.

Fonte foto: Twitter Inter