Ufficiale: niente controriscatto del Napoli, Roberto Insigne resta al Benevento

Roberto Insigne è un giocatore del Benevento a titolo definitivo. Nei giorni scorsi il club giallorosso ha esercitato il diritto di riscatto per il cartellino del classe ’94, oggi la stessa società sannita fa sapere che il Napoli non ha esercitato l’opzione per il controriscatto. Ecco la nota ufficiale: “Il Benevento Calcio comunica che la società Calcio Napoli non ha esercitato il diritto di contro-opzione per Il calciatore Roberto Insigne. Pertanto, l’attaccante partenopeo resta al Benevento a titolo definitivo”.

Insigne a titolo definitivo al Benevento https://t.co/IxZ7COrq9Z — Benevento Calcio (@bncalcio) June 23, 2019

Foto: sito ufficiale Benevento