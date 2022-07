Ufficiale: Nicolussi Caviglia in prestito al Sudtirol

Il Sudtirol, per la prima volta in Serie B, sta rinforzando la rosa durante questo mercato. L’ultimo acquisto arriva dalla Juventus e si tratta di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista arriva in prestito e sarà subito a disposizione del mister.

Il comunicato del club. “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Juventus Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hans Nicolussi Caviglia. Il talentuoso centrocampista, classe 2000, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023”.

✍️ ǀ Dalla Juventus arriva Hans Nicolussi Caviglia.

▶ https://t.co/4Bz6z6ak1G pic.twitter.com/IjWbtIGpZx — FC Südtirol (@fclubsuedtirol) July 12, 2022

Foto. Twitter Sudtirol