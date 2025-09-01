Ufficiale: Nicolas Jackson al Bayern Monaco

01/09/2025 | 23:31:56

Nicolas Jackson è un giocatore del Bayern Monaco. Lo rende noto il club bavarese con un comunicato ufficiale. “Sono davvero felice di far parte di questo grande club. Il Bayern è uno dei migliori club al mondo. Tutti conoscono i nomi delle leggende che hanno giocato qui e sanno che questo club è sinonimo di grandi successi. Ho grandi obiettivi e sogni qui e darò tutto me stesso per aiutare il Bayern a vincere altri titoli” le prime parole del giocatore ai canali ufficiali del club”.

FOTO: Sito Bayern