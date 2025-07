Ufficiale: Nicolas Cozza torna al Wolfsburg

08/07/2025 | 14:19:13

Il Nantes ha ufficializzato Nicolas Cozza, che torna in prestito dal Wolfsburg per la stagione 2025/2026. L’accordo tra i due club non prevede alcuna opzione d’acquisto. Per il difensore francese si tratta della terza avventura consecutiva con la maglia dei Canarini, dopo i prestiti nella seconda parte della stagione 2023/2024 e 2024/2025.

Foto: sito Nantes