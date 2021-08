Ufficiale: Nicolàs Adrìan Schiavi è un nuovo centrocampista della Juve Stabia

Colpo della Juve Stabia per il centrocampo. Le Vespe, infatti, si sono assicurate le prestazioni dell’argentino classe 1995 Nicolàs Adrìan Schiavi. Lo ha annunciato il club campano tramite il proprio account Twitter:

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolás Adrián Schiavi, classe ’95. Il calciatore, natio di Rafaela (Argentina), è cresciuto calcisticamente nel Novara e ha vestito, tra le altre, le maglie del Modena e del Cuneo”.

Queste le sue prime dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale del club: “Sono molto contento di essere arrivato alla Juve Stabia. Spero di dare una mano all’allenatore, alla squadra e di dare tutto per questi colori. Arrivo in una grande piazza e non vedo l’ora di mettermi a disposizione”.

Foto: Twitter Juve Stabia