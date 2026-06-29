Ufficiale: Nico Paz rimane al Como. Il comunicato
29/06/2026 | 21:55:51
Come raccontato, arriva la nota ufficiale del Como che riscatta Nico Paz dal Real Madrid.
La nota: “Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027. Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un’opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028”.
Lariano pic.twitter.com/0GC6VCvo79
— Como1907 (@Como_1907) June 29, 2026
Foto: sito Como