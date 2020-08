Ufficiale: Nico Gaitán riparte dal Portogallo e firma col Braga

Come annunciato dal sito ufficiale del Braga, il nuovo numero dieci dei biancorossi sarà Nico Gaitán: “Nico Gaitán è il nuovo rinforzo dell’SC Braga. Il nazionale argentino arriva a costo zero e firma un contratto valido per una stagione, con un’opzione in più. Il direttore d’orchestra argentino ha avuto incantesimi al Boca Juniors, Benfica, Atlético de Madrid, Dalian Pro, Chicago Fire e Lille. Così, Nico Gaitán torna nel campionato portoghese, una competizione in cui ha 152 partite e 25 gol. L’acquisto più recente dell’SC Braga ha 13 titoli in carriera: tre campionati portoghesi, una Coppa del Portogallo, cinque Coppe di Lega, una Europa League, una Supercoppa portoghese, una Lega argentina e una Recopa Sudamericana Nico Gaitán è il sesto rinforzo della formazione guidata da Carlos Carvalhal nella stagione 2020/2021″.

Foto: Sito Ufficiale Braga