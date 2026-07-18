Ufficiale: Nianzou nuovo giocatore del Lille

18/07/2026 | 23:14:35

L’ex PSG Nianzou torna in Ligue1, è un nuovo giocatore del Lille: “Il LOSC annuncia oggi ufficialmente l’arrivo di Tanguy Nianzou. Il difensore franco-ivoriano di 24 anni ha firmato un contratto biennale (con opzione per un terzo anno) e giocherà per il Lille la prossima stagione. Dopo quattro stagioni in Spagna, Tanguy Nianzou ha scelto di proseguire la sua carriera al LOSC e di affrontare una nuova e ambiziosa sfida all’inizio di una stagione particolarmente ricca di impegni, tra cui un’altra partecipazione alla UEFA Champions League”.

foto sito lille