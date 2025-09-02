Ufficiale: Niang al Genclerbirligi

Dopo l’esperienza alla Sampdoria, Niang saluta il nostro paese e si accasa al Genclerbirligi. Questo il comunicato del club turco: “Il Gençlerbirliği ha ingaggiato l’attaccante trentenne M’baye Niang, che ha giocato l’ultima volta nella Sampdoria. La nostra squadra ha firmato un contratto biennale con il giocatore, che ha la cittadinanza senegalese e francese. Nell’ultima stagione, alla Sampdoria in serie B, l’attaccante ha messo a referto tre gol in 16 partite.

foto instagram niang