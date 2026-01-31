Ufficiale: Ngonge è un calciatore dell’Espanyol

31/01/2026 | 11:00:55

L’Espanyol ha annunciato l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Cyril Ngonge dal Napoli.

Questo il comunicato del club:

“Cyril Ngonge (26/05/2000, Uccle, Bruxelles) giocherà per l’RCD Espanyol fino al termine della stagione, dopo l’accordo di prestito raggiunto tra l’SSC Napoli e la squadra biancoblu.

L’attaccante, assoluto della nazionale e presente in tutte le categorie inferiori con il Belgio, è cresciuto nel settore giovanile del Club Bruges e ha esordito con la prima squadra nel 2018. Una stagione dopo è stato ceduto in prestito agli olandesi del PSV Eindhoven e in seguito è stato trasferito prima all’RKC Waalwijk e poi al Groningen .

Dal 2023, Ngonge ha proseguito la sua carriera professionistica in Italia, con l’Hellas Verona e l’SSC Napoli, club con cui ha un contratto che lo lega fino al 2028 e con cui ha vinto lo Scudetto la scorsa stagione. Attualmente è in prestito al Torino FC, dove ha disputato la prima metà del campionato italiano.

Ngonge arriva all’RCD Espanyol in prestito, anche se la squadra catalana si riserva un’opzione di acquisto non obbligatoria alla fine di questa stagione”.

Foto: X Espanyol

