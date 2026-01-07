Ufficiale: Neymar rinnova con il Santos

07/01/2026 | 11:11:05

Neymar firma il rinnovo con il Santos, adesso è anche ufficiale. Neymar Jr rinnova fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il Sacro Mantello”. E Neymar non ha nascosto la gioia per l’accordo trovato: “Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me – le parole del giocatore, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio -. Ci sono stati momenti di gioia ed ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. E’ con voi che voglio realizzare i miei sogni”.

foto instagram santos