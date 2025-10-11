Ufficiale: Newcastle, Ross Wilson è il nuovo direttore sportivo

11/10/2025 | 15:20:14

Il Newcastle United ha annunciato l’ingaggio di Ross Wilson, dirigente proveniente dal Nottingham Forest, che assumerà il ruolo di direttore sportivo.

Questo il comunicato del club:

“Ross sarà responsabile della strategia sportiva, dello sviluppo e del reclutamento per le squadre maschili, femminili e dell’Academy, lavorando a stretto contatto con la dirigenza calcistica e i team esecutivi del club.

Arriva dal Nottingham Forest, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Football Officer, prima che il Newcastle United ne richiedesse il rilascio. I termini del rilascio rimarranno riservati tra i due club.

Prima di unirsi al Forest nel 2023, Ross è stato direttore sportivo dei Glasgow Rangers, aiutandoli a vincere il loro primo titolo di campionato dopo dieci anni, una Coppa di Scozia e un posto nella finale di UEFA Europa League.

Ha dichiarato: “Sono assolutamente felice di essere qui al Newcastle United. Questo è un club davvero speciale e comprendo appieno la passione, l’ambizione e le aspettative dei nostri incredibili tifosi, così come l’ambizione e il desiderio della nostra proprietà di continuare a crescere e costruire un Newcastle United ancora più forte. I miei colloqui con la proprietà sono stati estremamente positivi e ho avuto contatti regolari anche con Eddie Howe e David Hopkinson. La fiducia, la coesione e l’allineamento che stiamo creando sono già forti e crediamo che essere uniti come squadra sarà fondamentale per continuare a far crescere il club insieme. Sono entusiasta di lavorare con tutti i membri delle diverse aree del nostro dipartimento di calcio. Qui si sta già svolgendo un lavoro eccellente e, dalla prima squadra alla squadra femminile e all’accademia, il mio obiettivo è quello di proseguire su questa strada, rafforzare le nostre strutture nel tempo e collaborare con il nostro staff per creare ambienti in cui giocatori e staff possano continuare a prosperare.”

David Hopkinson, CEO del Newcastle United, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Ross al Newcastle United. La sua esperienza e competenza ci rafforzano immediatamente e la sua nomina rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro percorso. Ross ha una comprovata esperienza nel realizzare cambiamenti strategici. Ha introdotto processi e costruito relazioni che hanno aiutato i suoi club a vincere e crescere, e ha dimostrato la sua capacità di migliorare i percorsi di sviluppo dei talenti e di integrare il calcio femminile nella stessa cultura ad alte prestazioni. Non vediamo l’ora di lavorare con lui per realizzare i nostri obiettivi di successo sostenibile a lungo termine.”

Foto: sito Newcastle United