Ufficiale: Newcastle, il nuovo allenatore è Matthias Jaissle

05/08/2026 | 20:50:15

Nuovo allenatore in casa Newcastle. Il club bianconero ha ingaggiato Matthias Jaissle.

Le parole dell ‘amministratore delegato del Newcastle, David Hopkinson, ha accolto con entusiasmo il nuovo tecnico: “Matthias è uno degli allenatori giovani più apprezzati e promettenti del panorama internazionale. Dopo un’attenta selezione è emerso chiaramente come il profilo migliore per questo incarico. I risultati ottenuti, le sue qualità di leadership e la continua ricerca del miglioramento lo rendono la persona giusta per guidare il Newcastle nella prossima fase della sua crescita”.

Your new head coach at Newcastle United pic.twitter.com/WlBvKShVWS — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

Foto: sito Newcastle