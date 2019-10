Il New York City, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha recentemente annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Maxi Moralez. L’ex fantasista dell’Atalanta ha sottoscritto un nuovo legame con il club statunitense valido fino al dicembre del 2021. El Frasquito proseguirà la sua avventura in MLS.

Foto: Nation