Ufficiale: Neuer rinnova col Bayern Monaco fino al 2026

Il viaggio di Manuel Neuer al Bayern Monaco continuerà per almeno un altro anno. La leggenda tedesca, ha infatti prolungato il contratto con il club (in scadenza a giugno) per un altro anno, fino al 2026. Cresciuto nello Schalke, il 38enne era arrivato in Baviera nel 2011 e da allora è diventato un punto fermo del Bayern (547 presenze) e della Nazionale (124 presenze), vincendo il Mondiale in Brasile, 2 Champions League, 11 titoli di Bundesliga, 2 Coppe del mondo per Club, 2 Supercoppe Europee, 6 Coppe di Germania e 7 Supercoppe di Germania.

Foto: Instagram Bayern Monaco