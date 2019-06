Ufficiale: nessun rinnovo per Sturridge e Moreno. Via dal Liverpool a parametro zero

Dopo aver messo in bacheca la sesta Champions League della sua storia, il Liverpool comunica che Daniel Sturridge e Alberto Moreno non vestiranno più la maglia dei Reds la prossima stagione. I contratti in scadenza a giugno 2019 non sono stati rinnovati e così i due giocatori si liberano a paramento zero.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool