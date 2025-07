Ufficiale: Nespola in prestito dal Palermo all’Arzignano Valchiampo

16/07/2025 | 11:40:38

Manfredi Nespola si trasferisce in prestito secco dal Palermo all’Arzignano Valchiampo, c’è il comunicato ufficiale: “Manfredi Nespola è Gialloceleste. Il portiere classe 2005 arriva in prestito dal Palermo F.C. fino al 30 giugno 2026. Si ringrazia la società rosanero per la collaborazione ed il lavoro in sinergia. Benvenuto Manfredi, tua la maglia 1!”

FOTO: Sito Arzignano