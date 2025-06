Ufficiale: Nedved torna in Repubblica Ceca. Sarà il nuovo direttore tecnico delle Nazionali

24/06/2025 | 17:00:36

Ricomincia da casa sua, dalla Repubblica Ceca, la carriera dirigenziale nel mondo del calcio di Pavel Nedved. L’ex Pallone d’Oro è stato, infatti, appena ufficializzato come direttore tecnico delle Nazionali ceche, con un focus particolare sulla rappresentativa maggiore e sull’Under21: “In origine, dopo le vacanze, sarei dovuto tornare al mio incarico in Arabia Saudita all’Al Shabab. Nel frattempo, però, sono stato contattato dal presidente Trunda, con il quale fin dall’inizio abbiamo avuto un confronto positivo, e la cosa mi ha piacevolmente sorpreso. Lo stesso vale per quanto avvenuto con Tvrdík e Šádek (membri del comitato esecutivo della Federcalcio ceca). Dopo il primo incontro con il presidente, che mi ha colpito per la sua visione chiara anche rispetto al mio ruolo, ho capito di voler aiutare il calcio ceco e avere successo. E farò di tutto per riuscirci: questo è il momento giusto. Sono davvero entusiasta, ho una motivazione enorme”.

Foto: Twitter Juve