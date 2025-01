Ufficiale: Nedved riparte dall’Arabia Saudita. E’ un nuovo dirigente dell’Al Shabab

Nuovo inizio per Pavel Nedved. L’ex calciatore e dirigente della Juventus riparte dall’Arabia Saudita e firma con l’Al Shabab. L’ex bianconero, da dirigente, affiancherà Fatih Terim, che ha preso il posto lasciato vacante qualche giorno fa da Vítor Pereira, passato al Wolverhampton.

Vicepresidente dei bianconeri dal 23 ottobre 2015, è stato tra gli artefici di uno dei cicli più vincenti della storia della Vecchia Signora, che ha conquistato ben nove Scudetti consecutivi. È rimasto in carica fino al 28 novembre 2022 quando, insieme a tutti i componenti del consiglio di amministrazione con a capo il presidente Andrea Agnelli, si è dimesso dal proprio ruolo a causa del processo sportivo che ha visto implicata tutta la vecchia dirigenza.

Una curiosità, non abbandona il bianconero. Il club saudita ha come colori sociali quelli della sua ex squadra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da نادي الشباب السعودي (@alshababsaudifc)

Foto: Instagram Al Shabab