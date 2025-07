Ufficiale: Ndoye è un nuovo attaccante del Nottingham

31/07/2025 | 14:19:00

Il Nottingham Forest ha ufficializzato con un comunicato l’ingaggio di Dan Ndoye che ha firmato un contratto quinquennale. E l’ex attaccante del Bologna ha commentato con grande entusiasmo: “Sono davvero felice di aver firmato per questo Club. È una squadra ambiziosa con una storia fantastica e non vedo l’ora di cominciare”. Il Bologna ha attenuto 40 milioni più 5 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili, più una percentuale tra il 15 e il 20 per cento da eventuale futura vendita. Ndoye guadagnerà circa 4,5 milioni a stagione.

Foto: X Nottingham Forest