Ufficiale: Nathaniel Brown firma fino al 2031 con il Bayern Monaco. Le parole del giocatore

03/07/2026 | 15:52:09

Nathaniel Brown è un nuovo giocatore del Bayern Monaco fino al 2031. Ecco le prime parole del ragazzo, che ha rilasciato tramite il sito della squadra bavarese: “Il Bayern è uno dei migliori club al mondo. Per me significa molto avere la possibilità di giocare per questo club e questo mi riempie di orgoglio. Vengo anche dalla Baviera, il che la rende ancora più speciale. Ho sempre sognato di giocare per i titoli più grandi al massimo livello; Mi pongo obiettivi alti e voglio ottenere il massimo da me ogni giorno. Ho avuto subito una buona sensazione durante le conversazioni con la direzione. Vincent Kompany in particolare mi ha mostrato come vede me e il mio sviluppo e mi ha convinto completamente”.

Foto: Instagram Bayern Monaco