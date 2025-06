Ufficiale: Natan saluta il Napoli, il Betis lo riscatta

09/06/2025 | 13:47:52

Natan saluta ufficialmente il Napoli, arriva il comunicato ufficiale del club partenopeo: “La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore Natan Bernardo de Souza. A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

FOTO: Instagram Natan