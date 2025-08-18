Ufficiale: Nasti nuovo giocatore dell’Empoli

18/08/2025 | 16:24:40

Marco Nasti nuovo colpo dell’Empoli, c’è l’annuncio del club toscano: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto della prestazioni sportive calciatore Marco Nasti.Nato a Pavia il 17 settembre 2003, Nasti cresce nel settore giovanile del Milan fino alla formazione Primavera. Nell’estate 2022 il ragazzo passa in prestito al Cosenza in Serie B: alla sua prima stagione con i grandi Marco totalizza 27 presenze e 5 reti tra campionato e playout. L’anno seguente si trasferisce al Bari, disputando in tutto 37 gare con 7 gol e 2 assist. Nel 2024 approda alla Cremonese, con cui nell’ultima annata disputa 28 partite contribuendo alla promozione in Serie A”.

Foto: Instagram Cremonese