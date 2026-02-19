Ufficiale: Napoli, Roma e Fiorentina senza tifosi in trasferta fino a fine stagione. Il Tar boccia il ricorso

19/02/2026 | 14:00:39

Adesso è ufficiale: il Napoli, la Roma e la Fiorentina non potranno avere i loro tifosi al seguito per le trasferte per tutto il resto della stagione. Dopo la prima sentenza arrivata nelle scorse settimane e il ricorso effettuato dalle due tifoseria, nella giornata di oggi è arrivata la sentenza definitiva del TAR del Lazio, che ha confermato la prima sentenza.

Foto: sito serie a