Con un tweet ufficiale il Napoli conferma di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo resterà al Napoli fino al 2024. Il ds ha parlato in conferenza stampa dopo l’annuncio del rinnovo: “Qualche interesse c’è stato, ma il presidente sapeva che volevo restare. Obiettivi? Crescere sempre calcisticamente ed a livello societario, lottando per noi stessi”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli