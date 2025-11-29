Ufficiale: Napoli, Gilmour si opera lunedì a Londra. La nota del club

29/11/2025 | 15:15:05

Billy Gilmour sarà costretto ad operarsi per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge da diverse settimane. Il centrocampista scozzese del Napoli sarà operato la prossima settimana, come comunicato dal club azzurro attraverso una nota ufficiale che riportiamo: “Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”.

