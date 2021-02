Ufficiale, Nantes: esonerato Domenech. Al suo posto arriva Kombouaré

Era nell’aria da giorni, e questa mattina è arrivata la conferma ufficiale del club francese: il Nantes e Raymond Domenech si separano. Termina così dopo soli quarantasei giorni, sette partite e zero vittorie. Al suo posto arriva il tecnico Antoine Kombouaré. Questo il comunicato ufficiale del club transalpino: “Il Nantes annuncia l’arrivo di Kombouaré per ricoprire il ruolo di allenatore della prima squadra con l’intento di mantenere un posto nella massima serie. Per questa nomina, il club annuncia contemporaneamente la decisione di separarsi da Domenech”.

Foto: Facebook Nantes