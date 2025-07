Ufficiale: Nanni lascia la Torres e passa all’Arzignano Valchiampo

25/07/2025 | 15:01:00

Nicola Nanni lascia la Torres e inizia una nuova avventura con l’Arzignano Valchiampo, c’è il comunicato ufficiale: “La Torres comunica la cessione a titolo definitivo di Nicola Nanni all’Arzignano Valchiampo. L’attaccante della nazionale di San Marino giocherà la prossima stagione sempre in Serie C, ma nel girone A. La società augura il meglio a Nanni per il futuro e la sua nuova esperienza”.

FOTO: Sito Torres