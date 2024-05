Ufficiale: Nandez in Arabia, giocherà con l’Al-QadsiahFC

Nahitan Nandez si trasferisce in Arabia. Con un comunicato sul sito ufficiale, l’Al-Qadsiah FC – ha annunciato di aver preso il centrocampista uruguaiano, classe ’95, a parametro zero.

Lo stesso giocatore ha voluto salutare i tifosi del Cagliari con un post: “Pensavo che non arrivasse mai questo momento, questo giorno. Ma volevo farvi questo piccolo video per salutarvi tutti, per ringraziarvi. Sono stati cinque anni veramente belli. Sono arrivato a Cagliari da ragazzino e ora sto andando via da uomo, un uomo uruguaiano ma anche sardo. E’ molto difficile questo saluto, voglio davvero ringraziarvi. Lascio un grande pezzo della mia vita qui, un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio, è un arrivederci. Come ho sempre detto, non mi trasferirò in una squadra che giocherà contro il Cagliari. Non lo farò. Potete stare tranquilli: il Cagliari resterà la mia unica squadra in Italia, tiferò Cagliari per sempre. Grazie mille per tutto”.