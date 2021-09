Ufficiale: Nalini firma per la Virtus Verona

Rimasto svincolato dopo l’esperienza al Vicenza, Andrea Nalini ha trovato un nuovo club. L’attaccante è stato ingaggiato dalla Virtus Verona, la società attraverso i propri canali ufficiali ha comunicato il buon esito dell’operazione.

“Andrea Nalini e’ un nuovo calciatore della Virtus Verona! Classe 1990 nato ad Isola della Scala, Nalini e’ cresciuto nella Virtus prima di spiccare il volo verso il grande calcio: esperienze in C e B con la U.S. Salernitana 1919 per poi approdare in serie A con la maglia del FC Crotone (40 presenze in due stagioni condite da due reti). Lo scorso anno ha militato tra le fila del L.R. Vicenza in serie B collezionando 15 presenze e due reti. Per Andrea si tratta dunque di un ritorno “a casa”. Un bentornato che celebriamo tornando indietro di qualche anno, con questo video che rappresenta un ricordo indelebile in casa Virtus”.

Foto: Logo Virtus Verona