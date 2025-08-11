Ufficiale: Nahrudnyy lascia la Cremonese e passa all’Ospitaletto

11/08/2025 | 17:20:47

Nahrudnyy lascia la Cremonese, è un nuovo giocatore dell’Ospitaletto. C’è la nota ufficiale del club lombardo: “U.S. Cremonese comunica che il calciatore Vladislav Nahrudnyy è stato trasferito a titolo temporaneo alla società A.C. Ospitaletto. Questa la nota dell’Ospitaletto sul giocatore: “L’Ospitaletto Franciacorta è lieta di annunciare l’arrivo dell’esterno offensivo italo-ucraino Vladyslav Nahrudnyy, in prestito annuale dalla Cremonese. Il classe 2005 ha vinto campionato Primavera 2 con la Cremonese nel 2023/2024 e nella scorsa stagione ha disputato 32 presenze (incastonando quattro gol e un assist) proprio con la maglia dei grigiorossi in Primavera 1. Le prime dichiarazioni di Vladislav Nahrudnyy da giocatore arancioblù: “Sono molto felice che l’Ospitaletto Franciacorta abbia scelto me per concludere il reparto degli esterni, sarò disponibile in qualsiasi ruolo e cercherò di dare una mano alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare e dimostrare sul campo dove possiamo arrivare. I miei traguardi di questa stagione sono il raggiungimento di una crescita personale e dare il massimo insieme alla squadra per raggiungere l’obiettivo di gruppo. Sono pronto a mettermi in gioco e a dare il massimo”.

FOTO: Facebook Ospitaletto