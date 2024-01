Ufficiale: Mutu è il nuovo allenatore del Cluj

Dopo l’esonero di Mandorlini, nonostante il secondo posto in classifica, il Cluj ha deciso di affidare la panchina ad Adrian Mutu. Il comunicato del club rumeno: “Le prestazioni incontrano l’esperienza e i desideri comuni si trasformano in un obiettivo incrollabile! Stiamo iniziando un nuovo capitolo in cui avremo in panchina tecnica uno dei più grandi calciatori che la Romania abbia avuto! Da oggi il Cluj diventerà la “casa” di Adrian Mutu, il nuovo allenatore della nostra squadra! Con l’esperienza maturata sia come ex grande giocatore che come tecnico, insieme alle prestazioni categoriche della nostra squadra negli ultimi anni, iniziamo un nuovo percorso, ma con gli stessi obiettivi! Ti auguriamo il benvenuto, Adrian, e tanti successi con il CFR Cluj!

Foto: Instagram Cluj