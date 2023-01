Ora è ufficiale: Mustapha Cissé al Sudtirol

Come anticipato, il Sudtirol ha annunciato il nuovo acquisto in attacco.

Si tratta del guineano Mustapha Cissè, che arriva in prestito dall’Atalanta.

Questa la nota del club trentino: “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moustapha Cissé. Nato il 14 settembre 2003 a Conakry in Guinea, attaccante-punta centrale di piede destro, 182 centimetri, nella prima parte della corrente stagione agonistica ha vestito la maglia del Pisa Sporting Club nel campionato di Serie B, in prestito dall’Atalanta Bergamasca Calcio. Con i neroazzurri toscani ha giocato complessivamente 8 partite tra i cadetti. Lo scorso anno ha disputato 3 gare in serie A con l’Atalanta. Il debutto con la casacca della Dea è avvenuto a 18 anni, il 20 marzo dello scorso anno, in occasione di Bologna-Atalanta 0-1. All’esordio nella massima serie con la squadra di Gian Piero Gasperini, contro i rossoblù felsinei guidati dal compianto Sinisa Mihajlovic ha realizzato il gol-partita per gli orobici, all’82’ (16’ dopo l’ingresso in campo), di sinistro raccogliendo l’assist di Mario Pasalic, dopo essere subentrato a Muriel (al 65’). Con la Primavera dell’Atalanta vanta 15 presenze nella seconda parte della stagione scorsa, impreziosite da 14 reti e 2 assist.

Lo scorso anno l’Atalanta lo ha notato in Seconda Categoria pugliese nell’Asd Rinascita Refugees, società che utilizza il calcio come veicolo di integrazione per rifugiati e migranti, che ha sede a Copertino, in provincia di Lecce e gli ha fatto firmare un contratto, aggregandolo alla squadra Primavera il 23 febbraio 2022. Cissé era entrato a far parte del progetto di integrazione e solidarietà nel 2019, al termine del suo viaggio dalla Guinea all’Italia. Con Primavera dell’Atalanta ha disputato la prima gara quattro giorni dopo il suo arrivo a Bergamo, realizzando due gol contro il Milan. Prezioso il suo gol in serie A a Bologna: tiro a girare con il sinistro e palla in buca d’angolo per regalare alla Dea tre punti preziosi. F.C. Südtirol rivolge un caloroso bentornato a Moustapha Cissé e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”.

✍️ ǀ Moustapha Cissé è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol.

▶ https://t.co/Jwndlg7Nhg pic.twitter.com/aGG7rXdNn5 — FC Südtirol (@fclubsuedtirol) January 30, 2023

Foto: twitter Sudtirol