Ufficiale: Musiala rinnova col Bayern fino al 2030. Il comunicato

Dopo mesi di trattative e di tira e molla, finalmente la stella del Bayern Jamal Musiala ha rinnovato il contratto con i bavaresi fino al 2030.

Il comunicato: “Jamal Musiala ha prolungato il suo contratto con il Bayern fino al 30 giugno 2030. Il 21enne nazionale tedesco è arrivato al club dal settore giovanile del Chelsea nell’estate del 2019. Inizialmente ha trascorso del tempo all’FC Bayern Campus, dove è passato in prima squadra e si è rapidamente affermato ai massimi livelli”.

Le parole del presidente Hainer. “Che regalo straordinario in anticipo per il 125° anniversario del club e dei tifosi. La gente va allo stadio per giocatori come Jamal Musiala. È un giocatore davvero eccezionale. A volte sembra che le leggi della gravità non si applichino a lui. Un ringraziamento alla nostra direzione sportiva e al consiglio di amministrazione. Oggi è una giornata molto positiva per il Bayern”.