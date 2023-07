Dopo la Sampdoria, Jeison Murillo riparte dal Qatar. Il è stato presentato questo venerdì come nuovo giocatore dell’Al-Shamal in Qatar, club al quale arriva a titolo gratuito dalla Sampdoria. Come si legge sul canale ufficiale del club qatariota, l’ex Samp e Inter ha firmato un contratto biennale.

Foto: Instagram Al Shamal