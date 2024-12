Ufficiale, Muratore nuovo collaboratore tecnico della Juventus Youth

Simone Muratore, ex giocatore della Juventus, ha dovuto lasciare il calcio due anni fa per un tumore al cervello. Ora che è guarito la società bianconera ha annunciato di aver ingaggiato Muratore come collaboratore tecnico della Juventus Youth, il settore giovanile. Questo il comunicato ufficiale in cui annuncia ufficialmente il ritiro dal calcio giocato: “È un bel ritorno, quello che siamo felici di annunciare oggi: quello di Simone Muratore, che ha da poco iniziato la sua nuova avventura come collaboratore tecnico nel nostro settore giovanile.

Il mondo Juventus Youth è un ambiente che Simone conosce molto bene, avendolo frequentato per tanti anni, fino al 2018. Da quell’anno al 2020 Muratore è stato in pianta stabile nella Next Gen, giocando 54 partite fra Campionato e Coppa Italia di categoria e andando in rete 3 volte. Sempre in quegli anni (più precisamente nella stagione 19/20), è sceso in campo 5 volte con la Prima Squadra, una delle quali in Champions League.

Passato all’Atalanta, Simone ha giocato per due stagioni in prestito, prima alla Reggiana in B e poi nella squadra portoghese del Tondela, e poi si è dovuto fermare per motivi di salute.