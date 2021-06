Proseguirà a Londra l’esperienza di David Moyes alla guida del West Ham. Ecco il comunicato del club inglese: “Il West Ham United è lieto di annunciare che il manager David Moyes ha firmato un nuovo contratto triennale con il Club”.

We are delighted to announce that manager David Moyes has signed a new three-year contract with the Club! ✍️

