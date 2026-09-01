Ufficiale: Moussa Diaby torna al Bayer Leverkusen

01/09/2026 | 16:09:06

Ufficiale il ritorno di Moussa Diaby al Bayer Leverkusen: “L’attaccante francese Moussa Diaby fa ritorno al Bayer 04. Il club di Bundesliga ha raggiunto un accordo con Diaby e con la sua squadra saudita, l’Al-Ittihad, per il trasferimento del rapido attaccante, che a Leverkusen ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e tornerà a indossare la maglia numero 19. Moussa Diaby ha militato nella “Werkself” dal 2019 al 2023, affermandosi come uno dei migliori attaccanti della Bundesliga e guadagnandosi la convocazione nella nazionale francese, prima di trasferirsi all’Aston Villa, nella Premier League inglese. Successivamente, all’Al-Ittihad, Diaby ha formato con Karim Benzema – già vincitore del titolo di Calciatore europeo dell’anno – la coppia d’attacco più prolifica della Saudi Professional League; nel 2025, il club ha conquistato il titolo di campione con netta superiorità in un campionato ricco di grandi stelle.

foto sito leverkusen