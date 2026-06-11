Ufficiale: Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid
11/06/2026 | 20:28:10
Arriva il comunicato ufficiale del Real Madrid, José Mourinho torna sulla panchina dei Blancos: “Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi giovedì 11 giugno e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. José Mourinho si unirà al Real Madrid il 13 luglio, giorno di inizio della preparazione pre-campionato”.
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