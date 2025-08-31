Ufficiale: Moumbagna è un nuovo giocatore della Cremonese
31/08/2025 | 12:24:37
Continua a rinforzarsi la Cremonese anche in attacco, in attesa di ulteriori sviluppi in altre zone del campo. La società lombarda ha comunicato di aver aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Marsiglia le prestazioni sportive dell’attaccante Faris Moumbagna (si tratta di un prestito oneroso da 300mila euro con diritto di riscatto da 7 milioni di euro). Attaccante centrale, mancino di piede, veloce e forte fisicamente.
foto sito cremonese